Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki idmana ısınmayla başlayan turuncu lacivertli ekip, 5'e 2 pas çalışması sonrası çift kale maç yaparak günü noktaladı.

Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title