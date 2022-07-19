Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile... - Haberler

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Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile...

Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Maccabi Netanya Başakşehir Spor Haberler

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