Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile... Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Maccabi Netanya Başakşehir Spor Haberler

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