Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor