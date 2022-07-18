UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
 - Güncelleme:
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belirlendi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Medipol Başakşehir, 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. İstanbul ekibi ilk maçını deplasmanda, rövanşını evinde oynayacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir İsviçre Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title