UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belirlendi. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Medipol Başakşehir, 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak. 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. İstanbul ekibi ilk maçını deplasmanda, rövanşını evinde oynayacak. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir İsviçre Spor Haberler

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