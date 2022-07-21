Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçından notlar UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni transfer Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi. Emre Belözoğlu yeni transferlerden yalnızca Biglia'ya ilk 11'inde şans verirken, takımını sahaya Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle sürdü. Deneyimli oyuncu Biglia, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı. Turuncu-lacivertli takımın diğer yeni transferleri Mounir Chouiar, Patryk Szysz ve Ahmed Touba ise yedekler arasında yer aldı. Maccabi Netanya taraftarlarından maça büyük ilgi İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya İstanbul deplasmanında taraftarları destek verdi. İsrailli taraftarlar, kale arkası tribününde kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu. AA / Hilmi Sever - Spor Maccabi Netanya Emre Belözoğlu Başakşehir İsrail Spor Haberler

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