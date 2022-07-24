Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarına başladı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla 28 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla 28 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, pas oyunu ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Maccabi Netanya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Başakşehir Spor Haberler

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