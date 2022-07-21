Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara,... UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir- Maccabi Netanya maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan) Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak AA / Hilmi Sever - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Başakşehir Gürcistan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.