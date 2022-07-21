Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir- Maccabi Netanya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak

AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Başakşehir Gürcistan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title