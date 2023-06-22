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Medipol Başakşehir, Lucas Biglia'nın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı

Medipol Başakşehir, Lucas Biglia'nın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın sözleşmesinin son erdiğini duyurarak, tecrübeli futbolcuya teşekkür etti.

Medipol Başakşehir, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın sözleşmesinin son erdiğini duyurarak, tecrübeli futbolcuya teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Turuncu-lacivertli formamızla 2022-2023 sezonunda başarıyla oynayan futbolcumuz Lucas Biglia'nın sözleşmesi sona ermiştir. Arjantinli oyuncuya, kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Lucas Biglia Başakşehir Spor Haberler

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