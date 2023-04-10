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Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, çarşamba günü saat 17.30'da yapacağı çalışmayla İstanbulspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Başakşehir Spor Haberler

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