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Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti

Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.

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Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.

Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren gol, 9. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ndayishimiye, Avrupa kupalarında ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Youssouf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Maccabi Netanya'ya attı.

Ndayishimiye, kafa vuruşuyla attığı golle takımını İsrail deplasmanında galibiyete taşıyan isim oldu.

AA / Hilmi Sever - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Başakşehir İsrail Spor Haberler

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