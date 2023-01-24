Medipol Başakşehir, Francis Nzaba'yı Dinamo Tiflis'e kiraladı Spor Haberleri Medipol Başakşehir, Kongolu futbolcu Francis Nzaba'yı Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis'e kiraladı. Medipol Başakşehir, Kongolu futbolcu Francis Nzaba'yı Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis'e kiraladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyeceği belirtildi. Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı. Kaynak: AA / Spor Papa Francesco Başakşehir Gürcistan Spor Haberler

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