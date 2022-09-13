Medipol Başakşehir, Fiorentina maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmasıyla süren idman orta-şut çalışmasıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Fiorentina müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Eylül Spor Haberler

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