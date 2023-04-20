Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'ninyönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli oyuncuları özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları mücadeleden kutladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, "Ligin boyunun kısaldığı bu zorlu dönemeçte çok önemli bir galibiyet aldık. Takımımızı ikinci yarı ortaya koyduğu büyük refleks ve karakterden dolayı tebrik ediyorum. Geldiğinden beri ciddi şanssızlıklar yaşayan Pedro'nun da böyle bir maçta ortaya çıkması hem onun hem de bizim için çok iyi oldu. Umarım böyle devam eder ve şeytanın bacağını kırmış olur." ifadelerini kullandı.

"Böyle kritik galibiyetlerden sonra genellikle takımı ve hocayı tebrik ederek sözlerime başlarım ama bugün özellikle Fenerbahçe taraftarlarına bir parantez açmak istiyorum." diyen Baki, "Böylesine kritik, gergin bir virajda bir saniye olsun takımdan ve sahadan kopmadılar. Sonuna kadar destek verdiler, takımı ateşlediler. Takım o enerjiyi alınca ayağa kalktı. Onlar ayağa kalkınca biz tribünde inandık." değerlendirmesinde bulundu.

Selahattin Baki, bir penaltılarının verilmediğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Bunları atlamamak gerekiyor. Fenerbahçe'nin bir kere daha penaltısı bugün verilmedi. Hadi orta hakem görmedi, VAR böyle bir kritik bir penaltıyı nasıl atlıyor, inanılır gibi değil. Yükselen bir trend var. Son haftalarda özellikle deplasman maçlarında Fenerbahçe'ye hak ettiği penaltılar verilmiyor. Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve şimdi de Başakşehir deplasmanı... Eğer takım ortaya bir ruh koyup maçları döndüremeseydi, belki de bambaşka bir senaryoyu konuşacaktık. Bu da algıcıların ne kadar aktif olduğunu, bu algıların ne kadar işe yaradığını gösteriyor. Biz artık ligin boyunun kısaldığı dönemde daha cesur Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bekliyoruz. Taraftarımızdan da bir kere daha ricam, bugün ciddi bir deplasman tribünü performansı ortaya kondu. Bunun genele yayılması gerekiyor. Biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. İki kupayı da bırakmayacağız. Bu sezon ve özelikle son haftalarda çok fazla tartışılan kartlar oldu. Başımızı ağrıtan pozisyonlar yaşadık. Bugünle ilgili tek pozitif taraf, en azından sahadaki hakem sarı kart ve kırmızı kart algılarından etkilenmemiş olacak ki bugün verdiği bütün kartlar doğruydu."