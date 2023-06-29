Medipol Başakşehir, Enes Karakuş'u 1461 Trabzonspor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki forveti Enes Karakuş'un 1 yıllığına TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzonspor'a kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Enes Karakuş, bir yıllığına kiralık olarak TFF 2. Lig

ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Enes Karakuş için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.