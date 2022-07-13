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Medipol Başakşehir, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya vardı

AA - Emre Doğan - Spor
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Medipol Başakşehir, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya vardı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Mesut Özil ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 12.00'de, stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Başakşehir Mesut Özil Spor Haberler

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