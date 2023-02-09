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Medipol Başakşehir'den depremzedelere yardım

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir'den depremzedelere yardım

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, futbolcular ve teknik ekiptekiler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda depremzedeler için gönderilecek yardım malzemelerinin hazırlıklarına destek verdi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, futbolcular ve teknik ekiptekiler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda depremzedeler için gönderilecek yardım malzemelerinin hazırlıklarına destek verdi.

Başakşehir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, oradaki vatandaşlara destek için yardım tırı gönderiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki yardım toplama çalışmalarında Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, futbolcular ve teknik ekiptekiler de katıldı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardım tırı gönderiyor. Kulüp Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Yönetim Kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimiz ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilmek üzere hazırladıkları yardım kolilerini, yardım tırımıza yükledi" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu Kahramanmaraş Başakşehir Spor Haberler

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