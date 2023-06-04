Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 6 Haziran Salı günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 6 Haziran Salı günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023