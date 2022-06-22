Medipol Başakşehir'de Tolga Ciğerci ile yollar ayrıldı
AA - Ercan Çakar - Spor
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Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Tolga Ciğerci ile yollar ayrıldı.
Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Tolga Ciğerci ile yollar ayrıldı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Başarılı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
AA / Ercan Çakar - Spor