Medipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki antrenman üç grup halinde yapılan 5'e 2 çalışması ardından taktik idmanla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor