Medipol Başakşehir'de medya ve iletişim sorumlusu görevine Gökhan Yılmaz getirildi
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir sosyal medya sorumlusu görevi yapan Gökhan Yılmaz, medya ve iletişim sorumlusu görevine getirildi.
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir sosyal medya sorumlusu görevi yapan Gökhan Yılmaz, medya ve iletişim sorumlusu görevine getirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sosyal Medya Sorumlumuz Gökhan Yılmaz, kulübümüzde Medya ve İletişim Sorumluluğu görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
AA / Hilmi Sever - Spor