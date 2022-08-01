Medipol Başakşehir'de medya ve iletişim sorumlusu görevine Gökhan Yılmaz getirildi - Haberler

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Medipol Başakşehir'de medya ve iletişim sorumlusu görevine Gökhan Yılmaz getirildi

Medipol Başakşehir'de medya ve iletişim sorumlusu görevine Gökhan Yılmaz getirildi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir sosyal medya sorumlusu görevi yapan Gökhan Yılmaz, medya ve iletişim sorumlusu görevine getirildi.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir sosyal medya sorumlusu görevi yapan Gökhan Yılmaz, medya ve iletişim sorumlusu görevine getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sosyal Medya Sorumlumuz Gökhan Yılmaz, kulübümüzde Medya ve İletişim Sorumluluğu görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Gökhan Yılmaz Sosyal Medya Başakşehir Spor Haberler

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