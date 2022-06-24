Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu için çalışmalarına dün itibarıyla başlayan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu için çalışmalarına dün itibarıyla başlayan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, yoyo testiyle başladı. Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale maç ile antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 10.00 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title