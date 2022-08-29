Medipol Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde pas ve kondisyon çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi. Yeni transfer Philippe Keny, turuncu-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Aytemiz Alanyaspor Başakşehir Eylül Spor Güncel Haberler

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