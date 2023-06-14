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Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Caner Erkin, ara transfer döneminde kadrosuna dahil olduğu Medipol Başakşehir'de bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Caner Erkin Başakşehir Spor Haberler

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