Medipol Başakşehir, Breidablik maçı için İzlanda'ya gitti UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Breidablik ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, İzlanda'ya gitti. Uefa Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Breidablik ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, İzlanda'ya gitti. Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na hareket etti. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli ve hasta olan Berkay Özcan kafilede yer almadı. UEFA listesinde adı bulunmayan Mesut Özil, kafileye dahil edilmeyen bir diğer isim oldu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanları Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral kafilede bulunuyor. Başakşehir ile Breidablik, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında yarın TSİ 21.45'te Kopavogsvöllur Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir İzlanda Spor Haberler

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