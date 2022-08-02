Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla... Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla karşılaşacak. Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla karşılaşacak. Spor AA / Mutlu Demirtaştan UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Spor Haberler

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