Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı - Haberler

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Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

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Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Atabey Çiçek için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Atabey Çiçek Başakşehir Spor Haberler

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