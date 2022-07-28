Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu. Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Bandırmaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Atabey Çiçek için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Spor AA / Emre Doğan Atabey Çiçek Başakşehir Spor Haberler

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