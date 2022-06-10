Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı - Haberler

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Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Medipol Başakşehir, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Medipol Başakşehir, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 36 yaşındaki futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Biglia'nın 58 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadığı belirtilerek, "Lucas Biglia'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Fatih Karagümrük Lucas Biglia Başakşehir Spor Haberler

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