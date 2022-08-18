Medipol Başakşehir-Antwerp maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir-Antwerp maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali... UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir-Antwerp maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa) Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, de Laet, Alhassan Yussuf, Ekkelenkamp, Nainggolan, Vines, Gerkens, Frey Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Fransa Spor Haberler

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