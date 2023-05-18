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Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda FTA Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda FTA Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan turuncu-lacivertliler, cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Belözoğlu Antalyaspor Başakşehir Spor Haberler

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