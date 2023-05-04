Medipol Başakşehir Ankaragücü maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir ile Ankaragücü Başakşehir saat 20.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün yapacak. Maçın 4. hakemi Turgut Doman olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR'da Murat Erdoğan ve Süleyman Özay eşlik edecek. - İSTANBUL