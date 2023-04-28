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Medipol Başakşehir, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 4 Mayıs Perşembe günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 4 Mayıs Perşembe günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.

Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Kupası Ankaragücü Başakşehir Spor Haberler

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