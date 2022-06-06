Medipol Başakşehir, Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı - Haberler

Medipol Başakşehir, Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir, altyapıdan yetişen ve serbest statüde olan Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, altyapıdan yetişen ve serbest statüde olan Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıkladama, "Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve şu anda serbest statüde olan Alper Karaman'ı üç yıllığına kadrosuna kattı. Alper Karaman'a yuvaya hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Demirören Haber Ajansı / Spor