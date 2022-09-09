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Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi yeniden Erzurumspor FK'ye kiraladı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi yeniden Erzurumspor FK'ye kiraladı

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusi Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusi Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Alican Özfesli, geçen sezon Erzurumspor FK'de 19 maçta forma giymişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Erzurumspor Kulübü Alican Özfesli Başakşehir Spor Haberler

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