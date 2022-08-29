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Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de bu maçın hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu istasyon çalışmalarıyla başladı. İdmanın basına açık olan son kısmında futbolcular pas ve kondisyon çalışmalarına devam ederken, turuncu-lacivertliler tam kadro çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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