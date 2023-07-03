Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Samsunspor ve Sivasspor'a kiralamak istiyor

Süper Lig ekipleri yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bonservisi Medipol Başakşehir'de olan ve geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'de kiralık olarak tamamlayan Ahmed Kutucu'yu Samsunspor ve Sivasspor kadrosuna katmak istiyor. İstanbul ekibiyle sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam eden Kutucu'yu tekrardan başka kulübe kiralamaya sıcak bakan Başakşehir, iki kulüple görüşme aşamasında. Kutucu'nun Samsunspor ve Sivasspor ile görüştükten sonra kararını vermesi bekleniyor.23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sandhausen formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor