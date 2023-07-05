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Medipol Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, teknik ekipte görev yapan 7 antrenör ile yollarını ayırdı. Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona erdi. Kulüp, antrenörlerine teşekkür ederek kariyerlerinde başarılar diledi.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, teknik ekipte görev yapan 7 antrenör ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde görev alan Selçuk Şahin, Erdinç Sözer, Pierre Webo, Dolu Arslan, Behram Zülaloğlu, Yağız Çekem ve Metin Çakıroğlu'nun sözleşmeleri sona ermiştir. Antrenörlerimize kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Metin Çakıroğlu Selçuk Şahin Pierre Webo Başakşehir Spor Haberler

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