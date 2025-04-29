Mediha Nur Karakaya, Rize'de Türkiye Üçüncülüğünü Elde Etti

Rize'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Türkiye Birinciliği'nde, Afyonkarahisarlı sporcu Mediha Nur Karakaya, Genç A Kızlar 73 kg kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Rize'de gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Türkiye genelinden gelen genç sporcuların yoğun mücadelesine sahne oldu. Bu önemli organizasyonda Afyonkarahisar'ı temsil eden İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mediha Nur Karakaya, Genç A Kızlar 73 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak şehri adına büyük bir gurur yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Karakaya'yı ve antrenörü Neslihan Erdoğan'ı tebrik ederek şu açıklamayı yaptı:

"Bu başarı, sabır, disiplin ve özverili çalışmanın sonucudur. Sporcularımızın her alanda gelişimini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." - AFYONKARAHİSAR