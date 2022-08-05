Medicana 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı

İzmir'in Çeşme ilçesi dünyanın en iyi rüzgar sörfçülerinin rekabetine sahne olacak. 14-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Medicana 2022 IFCA Junior, Youth, Masters Slalom Dünya Şampiyonası'na 17 ülkeden 100'den fazla sporcu katılacak.

Turkey Windsurf Training ve Trio Shipping tarafından organize edilen, International Funboard Class Association (IFCA) yönetiminde ve gözetiminde gerçekleştirilecek olan şampiyona ION Club Alaçatı'da düzenlenecek. IFCA yetkilileri ve Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakemlerin görev alacağı şampiyona, junior, youth ve masters olmak üzere üç farklı yaş grubunda gerçekleştirilecek.

17 ülke, 100'den fazla sporcu

07 Ağustos'a kadar kayıtların açık kalacağı şampiyona için 17 ülkeden, 100'den fazla sporcu kayıt yaptırdı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da destek verdiği şampiyonanın açılışı, 14 Ağustos tarihinde Alaçatı'da tüm yarışçıların toplanması ile başlayacak, 15-20 Ağustos tarihleri arasında her gün gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi rüzgar sörfçülerinin rekabetine sahne olacak olan heyecan dolu yarışlar gün içi etkinliklerle de devam edecek.

Medicana sponsorluğunda

Şampiyonanın açılış günü, atıksız bir dünyaya dikkat çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan WWF'ye ait Blue Panda isimli yelkenli tekne, turuna şampiyonayı da dahil ederek yarışların yapılacağı alana demirleyecek. Yarışçılardan bir grup, denizde yelkenliyi karşılayarak renkli görüntüler oluşturacak.

Spor ve sağlığın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinden hareketle, her fırsatta sporun her dalına desteğini sürdüren Medicana Sağlık Grubu, bu önemli organizasyonun da ana sponsoru olarak şampiyonaya adını verdi. - İZMİR