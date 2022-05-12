DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak. Yıllardır çok değerli bir rakibimiz. Ama her iki takım da finali hak etti" dedi.

Final hakkında da açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Kayserispor ile bir Anadolu derbisi olacak. Yıllardır çok değerli bir rakibimiz. Bu sene çok değerli bir takım yaptılar. Kupada da çok ciddi rakiplerle mücadele edip, onları geçmeyi bildiler. Biraz da kupaya odaklanmışlardı. Ligde onlar da bizim gibi istikrarsız sonuçlar aldılar. Ama her iki takım da finali hak etti. Özellikle Kayseri'yi çok tebrik ediyoruz, önemli rakipleri elediler. Bizim için elediklerini düşünüyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz" diye konuştu.