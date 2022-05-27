Mecnun Otyakmaz: Bütün Sivas halkına armağan olsun - Haberler

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bugün üstün oynayan, maçı forse eden ve kazanan bir Sivasspor vardı. Teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyorum. Bütün Sivas halkına armağan olsun" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduğunu belirten Otyakmaz, "Tarihimizde ilk kez final oynayıp kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayserispor'u tebrik ediyoruz çok zorlu bir periyottan geçtiler. Çok önemli takımları eleyerek karşımıza çıktılar. Centilmenliklerinden dolayı Berna başkana ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bugün üstün oynayan, maçı forse eden ve kazanan bir Sivasspor vardı. Teknik heyeti ve futbolcularımızı kutluyorum. Bütün Sivas halkına armağan olsun" diye konuştu.

Yaz aylarında güçlü bir takım yaratmak için çok çalışacaklarını belirten Otyakmaz, "Her şey bu kupayı alıp almamamızla ilgiliydi. Sivasspor'un kritik bir dönemeciydi bu maç. Bu maçı almasak gerçekten sıkıntılı bir süreç bizi bekliyordu. Şimdi önümüz biraz daha aydınlık. Bu yaz herkes denize giderken biz çalışarak geçireceğiz ve ülkemizi en iyi temsil edecek takımı oluşturacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.