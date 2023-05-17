Meclis Başkanı Şentop, Gençleri Kabul Etti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençleri kabul etti. Şentop, gençlere nasihatlerde bulunarak Türkiye'nin milli mücadele anlayışını devam ettirmesi gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin milli mücadele anlayışını, ruhunu devam ettirmesi lazım. O ruh kalmadığı takdirde bu bölgede varlığımızı sürdürebilmemiz mümkün değil." dedi.

Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençleri kabul etti.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, gençleri TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Hayatı boyunca gençlerle olduğunu belirten Şentop, "Hayatım boyunca nazını çekmekten asla imtina etmeyeceğim, gönlümde yegane ve sonsuz kredisi olan gençlerimizin karşısında TBMM Başkanı sıfatıyla hitap etmekten ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Büyüklerin gençleri karşısında görünce "nasihat verme modu"na geçtiğini ifade eden Şentop, bunu doğal karşıladığını ve insanların tecrübelerinden gençlerin de faydalanmasını arzu ettiğini söyledi.

Gençlere nasihatlerde bulunan Mustafa Şentop, "Hayat bildiğiniz gibi değil, bizim de bildiğimiz gibi değil. Hayat her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye imkan sunan bir süreç içinde ilerliyor." dedi.

Şentop, daima öğrenmeye açık olmak gerektiğini vurgulayarak, bilhassa ileri yaştakilerin çok tecrübeli olduğunu zannettiğini, ancak tecrübenin çok şey yaşamak ya da çok şeyle karşılaşmak anlamına gelmediğini kaydetti.

Yaşanmışlıklardan alınan derslere tecrübe dendiğini anlatan Şentop, hayatın göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini, bu nedenle insanın hayattan elde edeceği tecrübeleri çoğaltması gerektiğini dile getirdi.

Bugün tartışılan şeylerin yüz yıl önce tartışılmış konuların dışında olmadığını dile getiren Şentop, " Türkiye'nin milli mücadele anlayışını, ruhunu devam ettirmesi lazım. O ruh kalmadığı takdirde bu bölgede varlığımızı sürdürebilmemiz mümkün değil. Türkiye, jeostratejik konumu itibarıyla dünyada ancak mücadele ederse, hareket ederse, güçlenirse, büyürse varlığını koruyabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yola devam ettiğini söyleyerek, temel hedefin tam bağımsız politikalar izleyen bir Türkiye inşa etmek olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın Türkiye'ye sınırsız bir öz güven kazandırdığını belirten Şentop, "Bu öz güven daha önce olmayan bir şey değil. Yüz yılarca dünyadaki farklı din, etnik kökenden insanları aynı coğrafyada ve barış içinde yaşatabilmişiz. Bu büyük bir öz güvendir. Bunu kaybetmişiz zamanla. İşte o öz güveni yeniden kazandırdı." ifadelerini kullandı.

"Geleceğimize miras, gençler olacaktır"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz de Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, 15 Temmuz'da milli iradeye sahip çıkan, üstüne bombalar yağarken çalışmaya devam edip milletle birlikte hareket eden bir Mecliste bulunduklarını söyledi.

Ziyaretin, ülkenin hedefini, geleceğini, kaderini belirlemesi için yapılan önemli bir etkinlik olduğunu aktaran Ersöz, "Son 21 yılda eğitimde, sanatta, sporda, sağlıkta, teknolojide dev atılımlar gerçekleştirilmiş, bunlar yapılırken gençler odak alınmıştır. Çünkü Türkiye bu gençlerle birlikte yürüyecektir. Geleceğimize miras, gençler olacaktır." diye konuştu.

Gençler adına konuşma yapan Kevser Alpay, gençlerin bir milletin sahip olduğu en büyük ve en değerli hazine olduğuna dikkati çekerek, "Günümüz dünyasında uyguladığı dış politikasıyla kendi coğrafyasında lider, ekonomik gücü ve kalkınmasındaki ilerlemesiyle dünyanın sayılı gücü haline gelen yeni Türkiye'nin yarınki hizmetkarlarıyız." dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından gençlerden bir temsilci Başkan Şentop'a Türk Bayrağı takdim etti. Şentop, bayrağı üç kere öpüp alnına koyarak aldı. Gençler, 81 ilin toprağı bulunan bir vazoyu da Şentop'a verdi.

Başkan Şentop, şeref merdivenlerinde gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.