McVitie's, Hull City'nin forma sponsoru oldu

Pladis çatısı altında bulunan bisküvi markası McVitie's, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship kulübü Hull City'nin forma sponsoru oldu. McVitie's'in logosu, 3 yıl süresince Hull City oyuncularının hem resmi karşılaşma formalarında hem de antrenman formalarında yer alacak.

Pladis çatısı altında bulunan bisküvi markası McVitie's, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City futbol takımının forma sponsoru oldu. McVitie's ile yapılan bu anlaşmanın, yeniden Premier Lig'e çıkma hedefindeki kulübe önemli katkı sağlaması ve Türkiye'nin uluslararası spor arenasındaki itibarını artırması bekleniyor.

Yıldız Holding'in sahibi olduğu global atıştırmalık şirketi Pladis'in çatısı altında bulunan bisküvi markası McVitie's, İngiltere futbolunun en eski kulüplerinden Hull City'nin forma sponsoru oldu. Yapılan anlaşmayla McVitie's'in logosu 3 yıl süresince, "Kaplanlar" olarak bilinen Hull City oyuncularının hem resmi karşılaşma formalarında hem de antrenman formalarında bulunacak. Aynı zamanda kulübün sezon boyunca maçlarını oynayacağı MKM Stadyumu'nda ve sosyal medya kanallarında, tüm dünyada milyonlarca tüketicisi olan McVitie's'in reklamları yer alacak.

Eylül ayında başlayan bu iş birliği, Acun Ilıcalı'nın 2022 yılının ocak ayında Hull City'yi satın almasından bu yana kulübün yaptığı en büyük sponsorluk anlaşması olmasıyla özel bir öneme sahip. 1839'dan beri Birleşik Krallık'ın en sevilen bisküvilerini ve keklerini üreten McVitie's'in desteği, Hull City'in yeniden Premier Lig'e yükselme hedefine katkı sunmuş olacak. Acun Ilıcalı'nın Hull City takımını satın alması İngiltere kamuoyunca büyük ilgi görmüş ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlamıştı. McVitie's markasının takıma sponsor olmasıyla bu etkinin daha da artması bekleniyor.

Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, şu sözleri kaydetti:

"Atıştırmalık grubumuzun çok uzun süredir Türkiye'de spora verdiği destek, 7'den 70'e herkesin takdirini kazanmış durumda. Öyle ki yıllar önce yürüttüğümüz Futbol Köyleri projemizde binlerce kız ve erkek çocuk yer aldı, bir kısmı bugünün gençleri olarak çeşitli takımlarda top koşturuyor. Türk milli takımlarına olan desteğimizin yanında farklı markalarımızla futbol ve basketbola önemli destekler veriyoruz. Bugün atıştırmalık ürünlerimiz tüm dünyada 4 milyar insana ulaşıyor. Türkiye'de üretilen bazı McVitie's ürünleri yurt dışı pazarlara gönderilerek ülkemize ihracat geliri kazandırıyor. Globaldeki bu tecrübemizi spora olan desteğimize de taşımak istedik. İngiltere'de pazar lideri olan markamız McVitie's ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e sponsor olarak da bu konuda önemli bir adım attık. İftihar ettiğimiz bu iş birliğiyle Türkiye'yi spor arenasında da en iyi şekilde temsil ediyoruz. İngiltere'nin en eski futbol kulüplerinden Hull City'nin 'Kaplanlar'ı, artık dünyanın en köklü bisküvi markalarından McVitie's ile bir arada anılıyor. Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil eden iki Türk girişimci olarak bir nevi dayanışma olarak da görebileceğimiz bu işle Ada'da yaratacağımız sinerjinin Türkiye'nin global arenadaki gücüne de katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ise McVitie's'in sponsorluk desteğinin gelecek dönemde Türk şirketleri için önemli bir model oluşturacağının altını çizerek şunları söyledi:

"Tıpkı benim gibi spora amatör bir ruhla bağlı olan Murat Ülker ile birbirimizi kısa süre önce tanımış olmamıza rağmen spora ve özellikle futbola karşı benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu fark ettik. Murat Ülker'i Hull City'nin bir maçına davet ettiğimde, sağ olsun beni kırmayıp geldi ve buradaki Türk bayraklarının da eşlik ettiği coşkulu atmosferi yakından görüp oldukça etkilendi. Murat Ülker'in McVitie's, GODIVA, Jacob's, JaffaCakes gibi yakından tanınan küresel markaları Pladis şirketi çatısı altında bir araya getirmesi İngiltere'de büyük yankı uyandırmıştı. 180 yıllık köklü marka McVitie's'in Premier Lig ekipleri yerine Hull City'ye sponsor olması da ada basınında büyük ilgi gördü. Bu anlaşma ile Hull City'nin tekrar Premier Lig'e dönme hedefine artık bir adım daha yakınız. Sporun birleştirici gücüyle de ülkemizin itibarına uluslararası düzeyde katkı sağlayacağız. Bu vesileyle Hull City'e verdiği destekten ötürü Sayın Murat Ülker'e bir kez daha şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum."

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