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MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı'nın tanıtımı Kahramanmaraş'ta yapıldı

MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı'nın tanıtımı Kahramanmaraş'ta yapıldı
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MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı'nın sporcu tanıtım etkinliği Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı'nın sporcu tanıtım etkinliği Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde kurulan MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı, Türkiye'yi uluslararası bisiklet yarışmalarında temsil edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlen tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, takımın uluslararası arenada elde edeceği başarıların Türkiye için büyük gurur kaynağı olacağını söyledi.

Dağ bisikleti takımının olimpiyat hedefiyle yola çıktığına değinen Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü günü buraya gelmiştik ve çok üzülmüştüm. Zor şartlarda herkes elinden geleni yapıyordu. Bugün ise o zor günleri atlatıp bir spor dalında önemli bir takımın lansmanında Kahramanmaraş'ta olmak hem ülkemiz adına hem de sporumuz adına bizi çok heyecanlandırdı. Spor insan için çok önemli ama dağ bisikleti branşında profesyonel takım kurmak çok farklı bir vizyon. Bunun için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sponsor firmamız MCT Technic'e destekleri için teşekkür ediyorum."

Federasyon olarak hedeflerinin yeni başarılar elde etmek ve madalyalar kazanmak olduğunu ifade eden Müftüoğlu, Türkiye'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Konya Olimpik Velodromu'nda gerçekleştireceği bilgisini verdi.

Müftüoğlu, depremin ardından Kahramanmaraş'ın spor alanında da kalkınmasıyla ilgili yapılan projelerin önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bisiklet branşının tabana yayılmasıyla ilgili önemli adımlar atıldığını görüyoruz, biliyoruz. Neden söylüyorum? 2008 yılına baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlamadan önce ülkemizde satılan yarış bisikleti adeti ile bugün gelinen noktadaki yarış bisikletlerinin adeti arasında inanılmaz rakamlar var. Hem sektör gelişiyor hem de halk bisiklete biniyor. Müsabakalarda artık 2 binleri bulan yarışçı sayısıyla ülke farklı bir boyuta geliyor. Bu boyuta gelinmesinde federasyonumuza destek veren, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile 100. Yıl Turu'nu himayelerine alan ve velodromu ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Depremi yaşayan Kahramanmaraş'ta her branşta olduğu gibi spor anlamında kalkındırma yapılan projeler var. Bu enerjiyi görmek bizleri de memnun ediyor."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti As Başkanı Yusuf Alperen Ayar da Kahramanmaraş'ta kurulan MCT NOX Uluslararası Dağ Bisikleti Takımı sporcularına başarılar diledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ise kentte, asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir depremden sonra hayatın her alanında olduğu gibi sportif alanda da ivme kat ettiğine değindi.

MCT Technic Kurucu Başkanı Hacı Yılmaz da "Hedefimiz 2025 yılında ve gelecek yıllarda uluslar arası alanlarda Kahramanmaraş'ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Olimpiyatlara kadar ilerlemek istiyoruz. Takımımızla uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Spor
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