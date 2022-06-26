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McLaughlin, kendisine ait kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu geliştirdi

AA - Fatih Erel - Spor
McLaughlin, kendisine ait kadınlar 400 metre engelli dünya rekorunu geliştirdi

Olimpiyat altın madalyalı ABD'li atlet Sydney McLaughlin, 51.41'lik derecesiyle kendisine ait (51.46) dünya rekorunu geliştirdi.

Olimpiyat altın madalyalı ABD'li atlet Sydney McLaughlin, 51.41'lik derecesiyle kendisine ait (51.46) dünya rekorunu geliştirdi.

McLaughlin, ABD'nin Oregon eyaletindeki Eugene kentinde düzenlenen ABD şampiyonasında kendisine ait 400 metre engelli dünya rekorunu kırdı.

22 yaşındaki McLaughlin, geçen yıl Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre engelli yarışında 51.46 saniyelik dünya rekorunu geride bırakarak 51.41'e taşıdı.

AA / Fatih Erel - Spor

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