McLaren, Oscar Piastri'nin sözleşmesini uzattı

Formula 1 takımlarından McLaren, Avustralyalı sürücü Oscar Piastri'nin sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattı. Piastri, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor ve 2024'te tamamlanacak olan kontrat süresi 2026 sonuna kadar uzatıldı.