McKenzie Adams: "7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

McKenzie Adams: "7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık"

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Ort - Spor
 - Güncelleme:

- McKenzie Adams: "7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık" Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncularından McKenzie Adams, CEV Kupası şampiyonluğunun tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyerek, "7-8 aylık çalışmanın meyvesini almış olduk" dedi.

- McKenzie Adams: "7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık"

İSTANBUL - Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncularından McKenzie Adams, CEV Kupası şampiyonluğunun tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyerek, "7-8 aylık çalışmanın meyvesini almış olduk" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turuncu-beyazlıların başarılı oyuncularından McKenzie Adams, İhlas Haber Ajansı muhabirine şampiyonluğu anlattı. Bu kupayı Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne ikinci kez kazandırmanın muhteşem bir duygu olduğunu ifade eden Adams, "Takım olarak zorlu bir sezon geçirdik. Ama takım halinde kaldık. Motivasyonumuzu hep koruduk. Çok sıkı çalıştık ve muhteşem bir başarıya ulaştık. Tarif etmesi neredeyse imkansız bir duygu yaşıyorum. 7-8 aylık çalışmanın meyvesini almış olduk. Mükemmel bir duyguydu, harikaydı ve çok duygusaldı. Tarif etmesi gerçekten zordu" diye konuştu.

Sezonun geri kalanı için ise ABD'li voleybolcu, "Tabii ki ilk şampiyonluğumuzu kazandığımız için çok mutluyuz ama şu an sadece bir kupa kazanmış durumdayız, şimdi sezonun bir başka önemli kısmına giriş yapacağız. Umarım o kupayı da müzemize getiririz" şeklinde konuştu.

McKenzie Adams: 7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık

McKenzie Adams: 7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık

McKenzie Adams: 7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title