MC Sistem Yurdum Hentbol'da Yenimahalle'yi Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında MC Sistem Yurdum, Yenimahalle Belediyespor'u 38-35 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı geride kapatan takım, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazandı.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 18-17 Yenimahalle Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda skoru tersine çeviren MC Sistem Yurdum, maçtan 38-35 galip ayrıldı.
