Haberler

MC Sistem Yurdum Hentbol'da Yenimahalle'yi Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında MC Sistem Yurdum, Yenimahalle Belediyespor'u 38-35 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı geride kapatan takım, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftanın ilk maçında MC Sistem Yurdum, Yenimahalle Belediyespor'u 38-35 mağlup etti.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 18-17 Yenimahalle Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skoru tersine çeviren MC Sistem Yurdum, maçtan 38-35 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler

İstanbul'da deprem kaosu! Mesaj geldi, uçaklar pisti pas geçti
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.