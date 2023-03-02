Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı Spor Haberleri Fatih Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, antrenmandan dönerken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri arabasına aldı. Fatih Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, antrenmandan dönerken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri arabasına aldı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne, Riva'daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı. Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Mbaye Diagne Riva Spor Haberler

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