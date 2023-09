Maximiles Black 35. The Bodrum Cup, 2 Ekim Pazartesi günü Selanik'ten başlayacak

Maximiles Black 35. The Bodrum Cup, 2 Ekim Pazartesi günü Selanik'ten başlayacak. Organizasyonun programının ve detaylarının paylaşıldığı toplantı, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus Rıhtımı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ve The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal katıldı.