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Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı

Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı Eskişehir'de başladı

Spor Haberleri

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Eskişehir Rallisi başladı.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Eskişehir Rallisi başladı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyonda 71 araç ve 142 sporcu katılıyor.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde düzenlenen yarışmanın seremonisini çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Araçlarla ve pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı 11 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Spor

Petrol Ofisi Eskişehir Türkiye Spor Haberler

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