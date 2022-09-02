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Maxi Gomez, Trabzonspor'un 168 yabancısı oldu

Spor Haberleri

Maxi Gomez, Trabzonspor'un 168 yabancısı oldu

Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşandaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, bordo-mavililerin 168. yabancı oyuncu transferi oldu.

Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşandaki Urugaylı oyuncu Maxi Gomez, bordo-mavililerin 168. yabancı oyuncu transferi oldu. 2018'den beri görevde olan Başkan Ahmet Ağaoğlu ise 44. yabancı transferini gerçekleştirerek kulüp tarihine geçti.

Bu sezon UEFA Avrupa Lig'inde, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz döneminde Larsen, Trezeguet, Bartra, Bardhi, Lahtimi, Jean-Philippe Gbamin'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi son olarak Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer 55 yıllık tarihinde bugüne kadar 54 ülkeden 168 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğu ise Brezilya'dan oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde bordo-mavililer, Maxi Gomez ile birlikte 44. yabancı oyuncu transferini yaparak en çok yabancı transferi gerçekleştiren bşşkan oldu.

2018 yılında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bin 605 günlük görev süresi boyunca;

Vahid Amiri, Hosseini (İran), Zorgo Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya) Nemanja Andjusic, Edin Visca (Bosna Hersek), Ekuban (Gana), Donis Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz), Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere), Monuel da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Staven Plaza (Ekvador), Benik Afobe (Kongo), Fousseni Diabate (Mali), Jorge Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas ve Siopis (Yunanistan), Gervinho ve Kouassi (Fildişi Sahili), Marek Hamsik (Slovakya), Koita (Fransa), Cornelius, Larsen (Danimarka), Denswill (Hollanda), Puchacz (Polonya), Trezeguet (Mısır), Enis Bardni (Makedonya), Bartra (İspanya), Lahtimi (Fas) Gbamin (Fildişi Sahili) ve Maxi Gomez'i (Uruguay) kadrosuna kattı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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